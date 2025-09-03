Глава МИД ПМР назвал заявление Молдавии о параде в Тирасполе истерикой

«Все это говорит о том, что мы стремимся к миру, мы открыты, но это наша страна, мы ее любим. И, конечно, наверное, многим кому-то не нравится, что мы любим нашу страну, что мы едины, что мы уверены в себе и что дальше мы будем идти по пути независимости и суверенитета Приднестровской Молдавской Республики», — заключил Игнатьев.