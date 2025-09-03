Глава МИД ПМР назвал заявление Молдавии о параде в Тирасполе истерикой

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев назвал истерикой заявления Молдавии о военном параде в Тирасполе.
Это политическая истерика и инсинуация… Потому что, с одной стороны, конечно, приятно, что молдавские чиновники наблюдают за процессами, происходящими в Приднестровье. Но я вижу в этом и предвыборный какой-то контекст, потому что они каждый раз запугивают несчастное молдавское население, несчастное молдавское общество.
Глава МИД ПМР обратил внимание на заявление бюро реинтеграции Молдавии о том, что военный парад в Тирасполе якобы носил провокационный характер и был направлен на подрыв суверенитета и территориальной целостности Молдавии в границах, признанных международным сообществом.
«Пытаются (в Молдавии — ред.) создавать из Приднестровья образ врага. Это абсолютно не так. Парад был абсолютно мирным. Там участвовали кадеты, в параде участвовали курсанты, женщины военнослужащие, миротворцы. Этот парад показывает единство нашего общества, то, что наш народ един, мы уверены в себе, мы будем и дальше оставить свои права и интересы. Мы никому не угрожаем», — отметил Игнатьев.
Глава МИД ПМР также добавил, что Приднестровье настроено на добрососедские отношения с Молдавией. По его словам, на площади в Тирасполе помимо военного парада было выступление сотен детей.
«Все это говорит о том, что мы стремимся к миру, мы открыты, но это наша страна, мы ее любим. И, конечно, наверное, многим кому-то не нравится, что мы любим нашу страну, что мы едины, что мы уверены в себе и что дальше мы будем идти по пути независимости и суверенитета Приднестровской Молдавской Республики», — заключил Игнатьев.
Накануне на площади имени Александра Суворова в Тирасполе состоялся военный парад в связи с 35-летием образования Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Второго сентября 1990 года на Втором чрезвычайном съезде депутатов всех уровней было принято решение о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.