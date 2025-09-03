Шор: дружба с РФ — единственная возможность выжить для Молдовы

«Когда рынок России был открыт для нас, когда мы поставляли плодоовощную продукцию в Российскую Федерацию, когда мы экспортировали вино, коньяки, у нас работала картонная промышленность, стекольная промышленность. Сегодня все мертвое, загнивающее», ― сказал Шор.