МИНСК, 3 сен — Sputnik. Когда Молдова поставляла товары в Россию, молдавская промышленность хорошо работала, заявил корреспонденту Sputnik лидер политблока «Победа», молдавский предприниматель Илан Шор на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Когда рынок России был открыт для нас, когда мы поставляли плодоовощную продукцию в Российскую Федерацию, когда мы экспортировали вино, коньяки, у нас работала картонная промышленность, стекольная промышленность. Сегодня все мертвое, загнивающее», ― сказал Шор.
Он подчеркнул, что единственная потенциальная возможность выжить для Молдовы ― это развитие дружбы и отношений с Россией.
«Я всегда выступал и выступаю, и буду делать все, что от меня зависит, чтобы создать такое Союзное, настоящее Союзное государство с Российской Федерацией», ― подчеркнул Илан Шор.
Бизнесмен отметил, что приехал на ВЭФ с различными проектами, и считает, что нужно восстановить торгово-экономические связи РФ с Молдовой.
Неудачи Кишинева
Шор также ответил на вопрос о том, почему молдавский премьер-министр Дорин Речан недавно ездил в Японию и пытался договориться там об инвестициях.
«Видно, наркотики были просрочены у него, потому что ехать в Японию, просить инвестиции в Молдову, это в принципе надо хорошо употреблять…», ― сказал Шор.
Предприниматель обратил внимание, что ранее действующая молдавская власть не один раз безуспешно пыталась получить инвестиции из Германии.
Политические преследования
Ранее сообщалось, что блок «Победа» инициировал сбор за союз Молдовы с Россией. При этом молдавские власти позже не дали соратнице Шора — Евгении Гуцул — участвовать в парламентских выборах, которые запланированы на 28 сентября.
Против нее начали уголовное преследование. Суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. По версии следствия, она незаконно финансировала электоральную кампанию в 2023 году.
По словам Шора, он будет пытаться помочь Гуцул, но пока что «реальный хозяин» Молдовы — это Евросоюз, который сделает абсолютно все, чтобы оправдать любые действия молдавского режима.