КИШИНЕВ, 3 сент — Sputnik. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что если к власти в Молдове придут «пророссийские силы», республика «повторит путь Грузии».
«Думаю, что Грузия является ярким примером, потому что Молдова и Грузия двигались в одном направлении, а теперь мы видим, что Грузия решила на четыре года не говорить о Европейском Союзе», — сказал Дан в интервью одному из местных телеканалов.
С учетом такого заявления президента Румынии о якобы вреде пророссийских властей в Молдове из-за возможности повторения «грузинского пути», предлагаем посмотреть, что такое «путь Грузии»:
- рост реального ВВП Грузии на 9,4% в 2024 году, ВВП страны к концу 2025 года впервые превысит 100 млрд лари, что в 5 раз больше, чем в 2012 году;
- создание 359 000 рабочих мест за 6 лет;
- в 2024 году доходы от туризма достигли рекордных 4,4 млрд долларов, что на 7,3% больше, чем в 2023 году. Ожидается, что в 2025 году доходы превысят 4,5 млрд долларов (рост количества туристов из России на 10,2% за год);
- в январе-июне 2025 года общий объем экспорта составил около 3,23 млрд долларов, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (крупнейший экспортный партнер — Россия);
- рост населения на 1,1% ежегодно — почти в три раза быстрее, чем в среднем по США.
Дан в своем интервью также добавил, что если к власти в Молдове придут пророссийские силы, то «это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усиление давления на Украину». Также он увидел в возможном будущем препятствия для Молдовы и Украины, которые «сейчас вместе движутся по европейскому пути».
Дан утверждает, что Россия попытается втянуть Молдову в конфликт на Украине, хотя, если говорить о Грузии, именно ЕС пытался заставить республику открыть второй фронт против России.
«Нас шантажировали либерализацией визового режима. До этого был статус кандидата, которым нас шантажировали. Нам его не дали, помните? Причин было две: страна не ввязалась в войну, не открылся второй фронт, и страна не присоединилась к санкциям. Если бы мы совершили ошибку и присоединились к санкциям, каково было бы наше экономическое положение?», — заявил в недавнем интервью мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Более того, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что «высокопоставленный чиновник одной из стран предлагал бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией».