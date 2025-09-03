Президент Румынии считает, что Молдова может пойти по пути Грузии

«Нас шантажировали либерализацией визового режима. До этого был статус кандидата, которым нас шантажировали. Нам его не дали, помните? Причин было две: страна не ввязалась в войну, не открылся второй фронт, и страна не присоединилась к санкциям. Если бы мы совершили ошибку и присоединились к санкциям, каково было бы наше экономическое положение?», — заявил в недавнем интервью мэр Тбилиси Каха Каладзе.