Ким Чен Ын принял предложение Путина приехать в Москву

«Пока нет (точных дат.— ““Ъ””), конечно, это будет согласовываться дальше», — сказал представитель Кремля.
Незапланированная встреча лидеров двух стран прошла в Пекине после парада по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Переговоры продлились 2,5 часа. Владимир Путин, прощаясь с Ким Чен Ыном, заявил: «Мы вас ждем. Приезжайте».
