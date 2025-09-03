Путин проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там уже будет региональная программа. Будет совещание субстантивное по развитию ТЭК на Дальнем Востоке — и вопросы генерации, электрогенерации будут обсуждаться», — ответил Песков на вопрос о программе Путина на ВЭФ.
Он также отметил, что состоятся встречи с губернатором Приморского края и с вице-премьером Юрием Трутневым.
«Традиционно, естественно, в формате видеоконференции будут представлены новые объекты, новые компании, территории опережающего развития — Трутнев будет представлять президенту», — добавил Песков.
Он подчеркнул, что завтрашний день будет посвящен предметным вопросам развития Дальнего Востока.
Десятый Восточный экономический форум проходит