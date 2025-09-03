Ричмонд
Путин проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке

Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во Владивостоке проведет совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там уже будет региональная программа. Будет совещание субстантивное по развитию ТЭК на Дальнем Востоке — и вопросы генерации, электрогенерации будут обсуждаться», — ответил Песков на вопрос о программе Путина на ВЭФ.

Он также отметил, что состоятся встречи с губернатором Приморского края и с вице-премьером Юрием Трутневым.

«Традиционно, естественно, в формате видеоконференции будут представлены новые объекты, новые компании, территории опережающего развития — Трутнев будет представлять президенту», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что завтрашний день будет посвящен предметным вопросам развития Дальнего Востока.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

