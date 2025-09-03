В Астане изменили рабочее время: кого коснутся новые правила

Также в июне стало известно о переходе на новый рабочий график в Алматинской области. Еще весной мы сообщали, что с 20 марта 2025 года на новый рабочий график перешла вся Восточно-Казахстанская область. К примеру, власти Усть-Каменогорска уверены, что внедрение более гибкого рабочего режима улучшит качество жизни и повысит организацию труда как для работников, так и для жителей города.