Чем удивил военный парад в Китае. Фотогалерея

За парадом на площади следили около 50 тысяч зрителей. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил перед присутствующими с приветственной речью, акцентировав внимание на том, что китайский народ будет «твердо отстаивать историческую правду» о Второй мировой войне. Затем он объехал колонны военных и техники на лимузине Hongqi.