Чем удивил военный парад в Китае. Фотогалерея

Парад стартовал в 04:00 по мск с выступления военного оркестра. В это время над площадью пролетели вертолеты с флагами Китая и советским знаменем Победы. Группа из 26 вертолетов составила цифру 80.
Почетными гостями мероприятия стали лидеры 26 государств. Среди них — президент России Владимир Путин, глава КНДР Ким Чен Ын, король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Ирана Масуд Пезешкиан, президент Индонезии Прабово Субианто и другие официальные лица.
За парадом на площади следили около 50 тысяч зрителей. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил перед присутствующими с приветственной речью, акцентировав внимание на том, что китайский народ будет «твердо отстаивать историческую правду» о Второй мировой войне. Затем он объехал колонны военных и техники на лимузине Hongqi.
Армия Китая представила на площади Тяньаньмэнь несколько типов гиперзвуковых ракет, в том числе YJ-21 — баллистическую ракету для запуска с самолетов, DF-17 — ракету средней и малой дальности, DF-26 — баллистическую ракету, оснащенную ядерными боеголовками. Внимание на параде привлекла межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C, которая способна достичь цель в любой точке планеты, так как дальность ее полета превышает 20 тыс. км.
Во время военного смотра показали китайские дроны разных типов. Среди них «беспилотник — ведомый», который способен действовать совместно с самолетами, и беспилотный вертолет, который выполняет разведывательные функции, а также может заниматься транспортировкой грузов, в том числе людей.
Над главной площадью Пекина пролетели самолеты радиообнаружения и наведения KongJing-500A, истребители J-16, KongJing-600, J-15T. В параде участвовали стелс-истребитель J-20S и истребитель-невидимка пятого поколения J-35A, а также стратегические бомбардировщики H-6N, H-6K и H-6J.
По площади прошли китайские боевые машины нового поколения: танки «Тип-100», дальнобойная артиллерия. Также были продемонстрированы современные системы противовоздушной обороны, корабельный лазерный комплекс LY-1, разработанный для Военно-морских сил.
Перед почетными гостями и зрителями парада торжественным маршем прошли колонны всех видов войск Китая. В этом году впервые в смотре приняли участие представители Военно-космических и Кибервойск КНР.
Финальной точкой парада стал выпуск в небо 80 тысяч голубей и 80 тысяч воздушных шаров. Продолжительность военного смотра составила 1 час 10 минут.