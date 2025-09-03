Сергей Кравчук: «Подвиг дедов и прадедов служит примером патриотизма»

«3 сентября — особая дата для дальневосточников, в этот день была поставлена точка в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Имена фронтовиков-дальневосточников высечены на пилонах площади Славы в Хабаровске, в их честь горит Вечный огонь. Хабаровск — Город воинской славы — всегда гордился мужеством своих героев. Подвиг дедов и прадедов служит для нас примером патриотизма и любви к Родине. Специальная военная операция вновь выполняет задачи уничтожения врагов России, наши ребята защищают нашу великую Родину», — сказал мэр города Сергей Кравчук.