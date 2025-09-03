Сергей Кравчук: «Подвиг дедов и прадедов служит примером патриотизма»

В Хабаровске 3 сентября прошли памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. Жители, ветераны и представители власти возложили цветы к мемориалам и почтили героев минутой молчания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На площади Славы собрались представители правительства края, администрации Хабаровска, депутаты краевой и городской думы, военные Восточного округа и почетные гости — председатели советов ветеранов из Москвы, Амурской и Еврейской автономной областей, а также Владивостока.
Минута молчания и возложение цветов к Вечному огню стали главным моментом церемонии. Именно здесь высечены имена дальневосточников, участвовавших в боях.
«3 сентября — особая дата для дальневосточников, в этот день была поставлена точка в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Имена фронтовиков-дальневосточников высечены на пилонах площади Славы в Хабаровске, в их честь горит Вечный огонь. Хабаровск — Город воинской славы — всегда гордился мужеством своих героев. Подвиг дедов и прадедов служит для нас примером патриотизма и любви к Родине. Специальная военная операция вновь выполняет задачи уничтожения врагов России, наши ребята защищают нашу великую Родину», — сказал мэр города Сергей Кравчук.
Цветы возложили и к памятнику маршалу Александру Василевскому. На его постаменте установлен медальон с надписью о победоносном завершении войны на Дальнем Востоке.
Такие церемонии прошли и в других районах Хабаровска. К памятникам пришли сотрудники комитетов, ветераны и школьники, чтобы отдать дань памяти защитникам страны.