На сколько вырастут пенсии в Казахстане

За каждый год сверх 10 лет базовая пенсионная выплата увеличивается еще на 2%, пока не достигнет предела. В 2025 году этот предел равен 110% от ПМ, то есть 50 851 тенге. А в 2026 году, согласно плановому увеличению, максимальная базовая пенсия будет составлять 118% от ПМ.