В среду, 3 сентября, на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел крупнейший в истории Китая парад, приуроченный к 80-й годовщине капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны. На мероприятии, за которым следил весь мир, присутствовали высокопоставленные представители 26 государств. Парад завершил череду дипломатических усилий и встреч в верхах, которые начались с двухдневного форума ШОС в Тяньцзине.

В ходе 70-минутного парада Пекин показал беспрецедентное число новых стратегических вооружений. Наблюдателей впечатлило, с какой скоростью Пекин смог завершить сверхсекретные разработки сложных и мощных вооружений. Зрители отметили красоту, зрелищность мероприятия и невероятный синхронизм всех его участников, высоко оценив многомесячную подготовку к параду. Военные эксперты и политики сочли, что с помощью парада Пекин заявил о своем растущем влиянии в мире и показал, что претендует на глобальное лидерство.

Time

Китай выставил напоказ своих военных — и своих друзей.

Это редкая возможность для личной встречи Си Цзиньпина, Владимира Путина, главы КНДР Ким Чен Ына и президента Ирана Масуда Пезешкиана — лидеров так называемой оси потрясений.

На военном параде в 2015 году, посвященном 70-й годовщине окончания Второй мировой войны, присутствовали несколько высокопоставленных представителей Запада, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и тогдашнего посла США в Китае Макса Бокуса, а также тогдашнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. В этом году в нем приняли участие главы только двух западных государств: премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

Sky News

Китай в среду продемонстрировал перед десятками тысяч зрителей крупнейшие в мире вооруженные силы и множество самых современных образцов вооружений на параде, который обошелся в миллиарды юаней. Это крупнейший в истории Китая военный парад и мировая проекция силы.

Bloomberg

Многие системы вооружений намеренно были маркированы таким образом, чтобы их обозначения были видны на камеру. Новые конструкции ракет указывали на бóльшую дальность полета и полезную нагрузку. Другие системы намекали на более дешевое средство отражения атак беспилотников. Также было продемонстрировано автономное вооружение, доказывающее прогресс Китая в разработке беспилотных систем в воздухе, на земле и даже под водой.

Al Jazeera

Китай представил ракеты, способные нести ядерный заряд, которые могут быть запущены с суши, моря и воздуха одновременно. Это первая публичная демонстрация китайской «триады» ядерных возможностей: ракета воздушного базирования большой дальности Jinglei-1, межконтинентальная ракета подводного базирования Julang-3 и межконтинентальные ракеты наземного базирования Dongfeng-31 и Dongfeng-61. Пекин также представил гиперзвуковые противокорабельные ракеты Yingji-17, Yingji-19 и Yingji-20, которые он испытал против прототипов американских авианосцев.

News.com

Пока Китай с гордостью демонстрирует свой новейший арсенал оружия, есть одно очень четкое послание, которое его лидер хочет донести до всего мира.

Си купался в лучах торжества технологического мастерства и военной мощи. Он заявил, что все это сделало Китай «неудержимым». Военный парад в Пекине резко контрастировал с шествием, которое проходило в честь 79-летия президента США Дональда Трампа в июне.

AOL

Трамп пришел в ярость из-за того, что Китай тесно общается с его «друзьями» — сильными мира сего.

Трамп «взорвался» в социальных сетях, когда по телевидению показали кадры, на которых Си принимает лидеров России и Северной Кореи на грандиозном военном параде в Пекине.

Встреча антизападных держав в Тяньцзине и Пекине — это не просто троллинг. Это раннее предупреждение о том, что политика второго срока Трампа, основанная на тарифном принуждении, запугивании более слабых держав и национализме «Америка превыше всего», может иметь неприятные последствия.

BBC*

Парад вооружений и танков в Пекине стал гигантской рекламой китайского вооружения потенциальным покупателям и возможностью продемонстрировать США единый фронт союзников Пекина.

Это сигнал для США: если Америка действительно хочет бросить им вызов, ей придется вести борьбу с ними на нескольких потенциальных театрах военных действий одновременно — на Корейском полуострове, в Тайваньском проливе и на Украине.

CNN

Си, Путин и Ким выступили единым фронтом на военном параде в Пекине. Си в среду продемонстрировал ошеломительную военную мощь Китая перед некоторыми из самых влиятельных лидеров мира, сплотив их вокруг своего видения нового мирового порядка, пока президент США Дональд Трамп ведет глобальную торговую войну и расшатывает американские альянсы.

Для многих на Западе определяющим стал не парад истребителей-невидимок, ракет с ядерными боеголовками или войск, маршировавших в идеальной синхронности, а то, как Си, Путин и Ким стоят бок о бок в беспрецедентной демонстрации солидарности против США и их союзников.

Reuters

Си предупредил, что мир стоит перед выбором между миром и войной. На трибуне рядом с Си находились Путин и Ким Чен Ын — невиданный символический жест демонстрации силы. 70-минутный парад был призван подчеркнуть как военную мощь Китая, так и его дипломатическое влияние, в то время как тарифы и противоречивая политика Трампа осложняют отношения США как с союзниками, так и с соперниками. Парад в Пекине завершился выпуском 80 000 «птиц мира».

