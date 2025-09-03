Самые богатые кандидаты в депутаты парламента Молдовы от ПАС: Мало им миллионов — когда ж вы, наконец, наедитесь?!

1. Мэр села Костешты, Яловенский район, Илие Ионаш — явный лидер с состоянием около 131 000 000 леев.
Это тот самый мэр, в селе которого упала карусель, пострадали дети, которые потом оказались виноватыми… да, и никто не ответил за это.
Он владелец (100 процентов уставного капитала) 5 фирм, из которых 4 в Великобритании и 1 в Молдове.
2. Мария Акбаш, которая сделала состояние на гагаузской земле, теперь выступает против народа. У нее 2397 участков земли стоимостью 15,5 млн леев, а доход за прошлый год — 14 млн леев. Правда, нет банковского счета, что очень странно. И квартирка всего 50 кв.м. Что-то не договаривает.
3. Еще один богач — Николае Попеску, экс-министр иностранных дел — 3 квартиры и вилла, огромные суммы на счетах.
И эти люди что-то знают о том, что нужно народу? Как-то вот эти декларации, скорее, показывают истинную цель их желания прорваться в депутаты — еще больше разбогатеть, уточняет mirgagauzia.
Мало им миллионов — когда ж вы, наконец, наедитесь?!
Кандидаты-миллионеры. Фото: соцсети.
