В Омске Виталий Хоценко провёл заседание по восстановлению прав дольщиков

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. В регионе продолжается комплексная работа по решению проблем обманутых участников долевого строительства. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
На повестке — 14 проблемных объектов, включённых в единый реестр, и ещё четыре дома, вошедших в региональный план. В рамках заседания рассмотрели текущие темпы строительства и степень готовности жилых домов. Совместно с прокуратурой регулярно проводятся выездные проверки на стройплощадки.
Работа ведётся по нескольким направлениям: достройка с привлечением федеральных средств и инвесторов, компенсации, поиск новых инвесторов, продажа имущества застройщиков-банкротов, а также предоставление мер поддержки на региональном уровне.
С начала года из федерального реестра исключены два дома — их участники смогли реализовать свои права. В настоящее время активное строительство идёт на шести объектах, затрагивающих интересы почти тысячи дольщиков.
Глава региона подчеркнул, что по каждому проблемному дому определены конкретные пути решения. Комиссия продолжит мониторинг и координацию всех задействованных ведомств.