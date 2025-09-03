Ричмонд
Отставку главы ДП Жамбылской области связывают с коррупцией

Глава департамента полиции Жамбылской области Бакытжан Малыбаев подал рапорт об отставке на фоне задержаний сразу нескольких его подчиненных по коррупционным делам. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Источник: gov.kz

Глава МВД подчеркнул, что решение по отставке Малыбаева будет рассматривать комиссия.

«Мы же военные люди, правоохранительный орган, имеем звания. Поэтому по уставу у нас все это прописано. Там действительно были нарушения закона со стороны его подчиненных. По закону он обязан, воспользовался этим правом, подал рапорт», — пояснил министр в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

Напомним, в Таразе был задержан заместитель начальника областной полиции Жайдарбек Куттыбаев по подозрению в мошенничестве. Другого сотрудника, Оразалы Кудабаева, подозревают в получении взятки.