Отставку главы ДП Жамбылской области связывают с коррупцией

«Мы же военные люди, правоохранительный орган, имеем звания. Поэтому по уставу у нас все это прописано. Там действительно были нарушения закона со стороны его подчиненных. По закону он обязан, воспользовался этим правом, подал рапорт», — пояснил министр в кулуарах пленарного заседания мажилиса.