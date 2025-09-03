«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Приднестровье

Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.