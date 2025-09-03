Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Приднестровье

«Желтый» уровень террористической опасности в Приднестровье будет действовать до начала ноября.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 3 сент — Sputnik. На территории Приднестровья продолжит действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности. Его продление на следующие 60 дней одобрен указом, подписанным лидером региона Вадимом Красносельским.

В документе указано, что режим «желтого» уровня террористической опасности продлевается «в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта» и необходимостью противодействовать его совершению.

Таким образом, срок действия «желтого» кода террористической опасности продлевается до 4 ноября 2025 года включительно. Указ вступает в силу пятого сентября.

Инциденты 2022 года в Приднестровье

В конце апреля 2022 года на территории Приднестровья произошла серия взрывов. В ходе заседания Совета безопасности региона зафиксировали три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.

Затем 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки устроить новый теракт в радиотелецентре «Маяк». Над поселком вблизи радиотелецентра ночью был замечен беспилотник со взрывчаткой, который был нейтрализован.

А 13 мая неизвестные предприняли попытки поджога военкомата и одного из предприятий в Тирасполе. Правоохранительными органами региона возбуждено уголовное дело по факту «диверсия».

В Приднестровье до 10 мая 2022 года действовал «красный» уровень террористической опасности, что предусматривало принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Высокий «желтый» уровень террористической опасности в регионе был установлен 25 мая 2022 года и с тех пор каждые 60 дней продлевается.