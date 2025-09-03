«Желтый» уровень террористической опасности продлен в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 3 сент — Sputnik. На территории Приднестровья продолжит действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности. Его продление на следующие 60 дней одобрен указом, подписанным лидером региона Вадимом Красносельским.
В документе указано, что режим «желтого» уровня террористической опасности продлевается «в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта» и необходимостью противодействовать его совершению.
Инциденты 2022 года в Приднестровье
В конце апреля 2022 года на территории Приднестровья произошла серия взрывов. В ходе заседания Совета безопасности региона зафиксировали три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.
Затем 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки устроить новый теракт в радиотелецентре «Маяк». Над поселком вблизи радиотелецентра ночью был замечен беспилотник со взрывчаткой, который был нейтрализован.
А 13 мая неизвестные предприняли попытки поджога военкомата и одного из предприятий в Тирасполе. Правоохранительными органами региона возбуждено уголовное дело по факту «диверсия».
В Приднестровье до 10 мая 2022 года действовал «красный» уровень террористической опасности, что предусматривало принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Высокий «желтый» уровень террористической опасности в регионе был установлен 25 мая 2022 года и с тех пор каждые 60 дней продлевается.