Новый Дальний Восток покажут Путину

Об этом объявил заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выступая перед журналистами, Трутнев подчеркнул, что Дальний Восток кардинально изменился за прошедшие десять лет, трансформировавшись во всех регионах и территориях. Масштабы перемен подтверждаются статистикой: за последние десять лет на Дальнем Востоке запущено более 2,8 тысяч новых инвестиционных проектов общим объемом 10,6 трлн рублей, из которых уже освоено более половины.
Инвестиции в основной капитал региона возросли на 286%, темпы роста промышленного производства увеличились на 168%, а прибыли организаций выросли на 400%. Эти цифры намного превышают средние показатели по стране.
Особенно важными оказались достижения в жилищном строительстве. Ввод жилья на Дальнем Востоке за последние десять лет вырос на 63%, что почти втрое превышает средний показатель по России. Большую роль сыграл специальный государственный проект «Дальневосточная ипотека», которым воспользовалось уже более 150 тысяч семей.