Новый Дальний Восток покажут Путину

Об этом объявил заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выступая перед журналистами, Трутнев подчеркнул, что Дальний Восток кардинально изменился за прошедшие десять лет, трансформировавшись во всех регионах и территориях. Масштабы перемен подтверждаются статистикой: за последние десять лет на Дальнем Востоке запущено более 2,8 тысяч новых инвестиционных проектов общим объемом 10,6 трлн рублей, из которых уже освоено более половины.