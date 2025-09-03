Ричмонд
Новый Дальний Восток покажут Путину

На Восточном экономическом форуме 2025 года российскому президенту Владимиру Путину продемонстрируют значительные преобразования, произошедшие на Дальнем Востоке России за последнее десятилетие, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: Reuters

Об этом объявил заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выступая перед журналистами, Трутнев подчеркнул, что Дальний Восток кардинально изменился за прошедшие десять лет, трансформировавшись во всех регионах и территориях. Масштабы перемен подтверждаются статистикой: за последние десять лет на Дальнем Востоке запущено более 2,8 тысяч новых инвестиционных проектов общим объемом 10,6 трлн рублей, из которых уже освоено более половины.

Инвестиции в основной капитал региона возросли на 286%, темпы роста промышленного производства увеличились на 168%, а прибыли организаций выросли на 400%. Эти цифры намного превышают средние показатели по стране.

Особенно важными оказались достижения в жилищном строительстве. Ввод жилья на Дальнем Востоке за последние десять лет вырос на 63%, что почти втрое превышает средний показатель по России. Большую роль сыграл специальный государственный проект «Дальневосточная ипотека», которым воспользовалось уже более 150 тысяч семей.

