На совещаниях в правительстве Самарской области чиновники будут сдавать телефоны

Теперь перед совещаниями в правительстве Самарской области чиновники должны будут сдавать телефоны. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев 3 сентября на оперативном совещании, которое он сам и провел.
По мнению главы региона, переписки в мессенджерах отвлекают от обсуждения вопросов, которые поднимают на заседаниях облправительства. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что на совещаниях нельзя заниматься чем-то посторонним.
Также губернатор сообщил, что с 1 сентября начала действовать его инициатива о проверке чиновников на полиграфе. Он пообещал, что детектор лжи им придется пройти и при приеме на работу, а скоро все правительство отправят в отставку. Первыми проверку на полиграфе пройдут сам губернатор Вячеслав Федорищев и председатель регионального правительства Михаил Смирнов.