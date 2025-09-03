На совещаниях в правительстве Самарской области чиновники будут сдавать телефоны

Также губернатор сообщил, что с 1 сентября начала действовать его инициатива о проверке чиновников на полиграфе. Он пообещал, что детектор лжи им придется пройти и при приеме на работу, а скоро все правительство отправят в отставку. Первыми проверку на полиграфе пройдут сам губернатор Вячеслав Федорищев и председатель регионального правительства Михаил Смирнов.