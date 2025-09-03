Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На совещаниях в правительстве Самарской области чиновники будут сдавать телефоны

Губернатор Самарской области поручил подчиненным приходить на совещания без телефонов.

Источник: соцсети

Теперь перед совещаниями в правительстве Самарской области чиновники должны будут сдавать телефоны. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев 3 сентября на оперативном совещании, которое он сам и провел.

По мнению главы региона, переписки в мессенджерах отвлекают от обсуждения вопросов, которые поднимают на заседаниях облправительства. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что на совещаниях нельзя заниматься чем-то посторонним.

Также губернатор сообщил, что с 1 сентября начала действовать его инициатива о проверке чиновников на полиграфе. Он пообещал, что детектор лжи им придется пройти и при приеме на работу, а скоро все правительство отправят в отставку. Первыми проверку на полиграфе пройдут сам губернатор Вячеслав Федорищев и председатель регионального правительства Михаил Смирнов.