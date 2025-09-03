Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 31 августа пошутил про «изоляцию» России, опубликовав видеозапись совместного фотографирования участников саммита ШОС, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин. На видео, размещенном Дмитриевым в соцсети X, запечатлено, как участники саммита собираются для того, чтобы сделать общую фотографию, и как некоторые из них пожимают руку Путину после фотографирования.