Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами — по его словам, об этом свидетельствует прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Журналист издания Kyiv Post спросил главу польского внешнеполитического ведомства, работает ли стратегия Вашингтона, нацеленная на то, чтобы препятствовать сближению России с другими сверхдержавами. В ответ министр напомнил о саммите ШОС в Тяньцзине.
«Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее», — сказал Сикорский.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 31 августа пошутил про «изоляцию» России, опубликовав видеозапись совместного фотографирования участников саммита ШОС, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин. На видео, размещенном Дмитриевым в соцсети X, запечатлено, как участники саммита собираются для того, чтобы сделать общую фотографию, и как некоторые из них пожимают руку Путину после фотографирования.
Перед началом заседания на саммите ШОС в Тяньцзине президент РФ кратко пообщался с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседаний, взявшись за руки. Затем к Путину и Моди присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.