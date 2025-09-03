Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС

Сикорский: США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами — по его словам, об этом свидетельствует прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Журналист издания Kyiv Post спросил главу польского внешнеполитического ведомства, работает ли стратегия Вашингтона, нацеленная на то, чтобы препятствовать сближению России с другими сверхдержавами. В ответ министр напомнил о саммите ШОС в Тяньцзине.

«Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее», — сказал Сикорский.

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа — 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 31 августа пошутил про «изоляцию» России, опубликовав видеозапись совместного фотографирования участников саммита ШОС, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин. На видео, размещенном Дмитриевым в соцсети X, запечатлено, как участники саммита собираются для того, чтобы сделать общую фотографию, и как некоторые из них пожимают руку Путину после фотографирования.

Перед началом заседания на саммите ШОС в Тяньцзине президент РФ кратко пообщался с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседаний, взявшись за руки. Затем к Путину и Моди присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше