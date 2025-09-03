Министр молодежи Татарстана попал под санкции Великобритании

Глава Министерства по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков включен в санкционный список Великобритании. Решение связано с обвинениями в причастности к «насильственной депортации и идеологической обработке украинских детей».
В заявлении министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми подчеркивается, что политика Кремля направлена на «стирание украинского языка, культуры и идентичности». В новый пакет санкций вошли три организации и восемь физических лиц.
Под аналогичные ограничения попала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Оба чиновника пока не прокомментировали решение британских властей.
Ранее ФСБ задержала в Челнах украинского шпиона.