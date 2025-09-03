Ричмонд
Хегсет опроверг слухи, что видео удара по судну на Карибах сгенерировано ИИ

Глава Пентагона США Пит Хегсет опроверг предположение, что видео американского удара по кораблю на Карибах, на котором, как заявили в Пентагоне, находились члены венесуэльской банды Tren de Aragua, сгенерировано искусственным интеллектом. Он заявил, что удар действительно был нанесен в свете объявленной Соединенными Штатами операции против венесуэльских наркокартелей. По словам Хегсета, удары продолжатся, если президент Венесуэлы Николас Мадуро не изменит своего курса.

«Любого другого, кто занимается незаконным оборотом наркотиков в этих водах и, как нам известно, является наркотеррористом, постигнет та же участь, — сказал министр обороны в интервью Fox News (цитата по Reuters). — У нас есть средства в воздухе, средства в воде, средства на кораблях, потому что для нас это смертельно серьезная миссия, и она не закончится только на этом ударе».

Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы нанесли удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. Целью атаки стало судно, которое, по утверждению Белого дома, связано с транснациональным наркокартелем и, предположительно, использовалось для перевозки наркотиков. По словам американской стороны, в результате удара были убиты 11 человек. Это произошло на фоне новостей о развертывании американских военных кораблей в Карибском бассейне, которое вызвало обеспокоенность в Каракасе и среди его союзников.

