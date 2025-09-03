Хегсет опроверг слухи, что видео удара по судну на Карибах сгенерировано ИИ

«Любого другого, кто занимается незаконным оборотом наркотиков в этих водах и, как нам известно, является наркотеррористом, постигнет та же участь, — сказал министр обороны в интервью Fox News (цитата по Reuters). — У нас есть средства в воздухе, средства в воде, средства на кораблях, потому что для нас это смертельно серьезная миссия, и она не закончится только на этом ударе».