Второй этап программы «Земский работник культуры» стартует в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. В Крыму с 8 сентября по 10 октября пройдет второй этап конкурсного отбора участников программы «Земский работник культуры», сообщает заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что победители смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей за переезд на работу в сельские населенные пункты, поселки или малые города с численностью до 50 тысяч человек.

Программа реализуется в регионе впервые в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она направлена на поддержку специалистов культурной сферы и развитие культурной жизни в небольших населенных пунктах.

«Кто может стать участником конкурсного отбора? Граждане Российской Федерации, работники с высшим или средним специальным образованием, соответствующим квалификационным требованиям к вакантной должности, выпускники организаций высшего или профессионального образования, проживающие или работающие за пределами населенного пункта, в котором планируют работать, не получавшие выплату по программе ранее», — перечислил Назаров.

Он отметил, что один кандидат может подать документы только на одну вакантную должность из утвержденного перечня. Вся информация о программе и список должностей размещены на сайте министерства культуры Крыма.

Ранее сообщалось, что в январе следующего года в Крыму стартует программа «Земский тренер».