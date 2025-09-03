Второй этап программы «Земский работник культуры» стартует в Крыму

Он напомнил, что победители смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей за переезд на работу в сельские населенные пункты, поселки или малые города с численностью до 50 тысяч человек.
Программа реализуется в регионе впервые в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она направлена на поддержку специалистов культурной сферы и развитие культурной жизни в небольших населенных пунктах.
«Кто может стать участником конкурсного отбора? Граждане Российской Федерации, работники с высшим или средним специальным образованием, соответствующим квалификационным требованиям к вакантной должности, выпускники организаций высшего или профессионального образования, проживающие или работающие за пределами населенного пункта, в котором планируют работать, не получавшие выплату по программе ранее», — перечислил Назаров.
Он отметил, что один кандидат может подать документы только на одну вакантную должность из утвержденного перечня. Вся информация о программе и список должностей размещены на сайте министерства культуры Крыма.
