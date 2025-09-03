Ричмонд
Молдавская оппозиция провела акцию протеста у офиса НАТО в Кишиневе

В Кишиневе у офиса НАТО прошла акция «Победы» против милитаризации Молдавии.

Источник: Canal 5

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного в Молдавии блока «Победа» провели в среду у офиса представительства НАТО в Кишиневе акцию против милитаризации страны.

Акция транслировалась в режиме онлайн в Telegram-канале блока.

Участники пришли с плакатами: «Молдова без НАТО — дети живы!», «НАТО, забирай ПДС (правящую партию “Действие и солидарность”) и уходи!», «Оружия НАТО Молдове не надо!», «НАТО, Молдова не ваша военная база».

«Мы не согласны с политикой и решениями, навязываемыми нашей стране. Мы против милитаризации и вступления Молдовы в военные блоки, особенно в НАТО. История показывает, что там, где побывало НАТО, страны разваливались. Сегодня мы пришли к офису НАТО, чтобы призвать отказаться от милитаризации и участия в блоках. НАТО нам не нужно», — заявил на митинге один из лидеров входящей в блок партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

