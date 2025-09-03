Юрий Шалабаев посетил завод «Красное Сормово»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 3 сентября посетил завод «Красное Сормово». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Глава города обсудил с сотрудниками завода ряд проблем и пообещал, что подключит к решению вопросов, поднятых сотрудниками завода, депутатский корпус.
Спрашивали, например, о пунктах приёма жидких бытовых отходов. Рассказал, что как раз сейчас Водоканал вместе с инвестором разрабатывает программу строительства новых точек приёма ЖБО в городе, и в Сормове будет один из таких пунктов.
Среди других принятых к рассмотрению вопросов был ремонт тротуара к Северной проходной, установка детской площадки на улице Льва Толстого и повышение качества уборки в подъездах домов по ул. Станиславского.
Отдельно мэр подчеркнул вклад завода «Красное Сормово» в отечественную промышленность:
«Одно из старейших и заслуженных предприятий нашего города, которое уже более 170 лет является настоящим флагманом не только нижегородской, но и российской промышленности», — сказал он.
Напоминаем, что в августе Шалабаев посещал завод «Гидромаш».