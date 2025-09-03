Ричмонд
Юрий Шалабаев посетил завод «Красное Сормово»

Мэр обсудил с сотрудниками завода ряд их проблем.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 3 сентября посетил завод «Красное Сормово». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Глава города обсудил с сотрудниками завода ряд проблем и пообещал, что подключит к решению вопросов, поднятых сотрудниками завода, депутатский корпус.

Спрашивали, например, о пунктах приёма жидких бытовых отходов. Рассказал, что как раз сейчас Водоканал вместе с инвестором разрабатывает программу строительства новых точек приёма ЖБО в городе, и в Сормове будет один из таких пунктов.

заявил Шалабаев

Среди других принятых к рассмотрению вопросов был ремонт тротуара к Северной проходной, установка детской площадки на улице Льва Толстого и повышение качества уборки в подъездах домов по ул. Станиславского.

Отдельно мэр подчеркнул вклад завода «Красное Сормово» в отечественную промышленность:

«Одно из старейших и заслуженных предприятий нашего города, которое уже более 170 лет является настоящим флагманом не только нижегородской, но и российской промышленности», — сказал он.

Напоминаем, что в августе Шалабаев посещал завод «Гидромаш».