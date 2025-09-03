Латвия проведет военные учения параллельно с «Западом-2025» в Белоруссии

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Латвии проведут свои учения Namejs 2025 параллельно с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», будет усилен контроль за воздушным, информационным и киберпространством, заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.
Во время комплексных учений национальной обороны Namejs 2025… я поручил уделять повышенное внимание воздушному, информационному и киберпространству, чтобы предотвратить любые провокации, а также поддерживать готовность личного состава к реагированию в любой момент.
Латвийские учения всех подразделений национальных вооруженных сил, включая резервистов, пройдут со 2 сентября по 8 октября на всей территории страны. Отмечается, что на востоке Латвии будут проводиться испытания системы акустического контроля воздушного пространства.
«В нормативные акты были внесены изменения, направленные на усиление контроля за полётами в восточной части Латвии. На восточной границе Латвии постоянно дежурят подразделения ПВО национальных вооружённых сил, задачей которых является сбивание в случае необходимости воздушных судов, нарушающих воздушное пространство», — добавили в минобороны.
Белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений «Запад-2025» и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений «Запад-2025» предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России «Запад-2025» по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.