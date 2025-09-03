Латвия проведет военные учения параллельно с «Западом-2025» в Белоруссии

В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России «Запад-2025» по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.