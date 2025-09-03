Парламентарий считает, что угроза Фридриха Мерца об экономическом ослаблении России объясняется тем, что рецессия в нашей стране стала бы толчком для роста западной экономики, которая в настоящее время пребывает в состоянии застоя, пишет «Лента.ру».
Депутат уточнил, что глава правительства ФРГ помнит, как в результате разрушения СССР в прошлом веке происходило бегство капитала на Запад, как открывались новые рынки сбыта. «Если бы Мерцу и его коллегам удалось сейчас сначала ослабить Россию, а потом запустить процесс, аналогичный с распадом СССР, это стало бы стимулом к развитию западной экономики, находящейся в кризисном состоянии», — объяснил Новиков.
По мнению депутата, в европейских странах сейчас много заинтересованных в ослаблении России и мало тех, кто стремится к строительству с ней взаимовыгодных экономических отношений. Новиков выразил уверенность, что противостояние России и Украины было сконструировано именно с целью навредить российской экономике и запустить разрушительные процессы в стране.
Парламентарий добавил, что сейчас Европе превратить Россию в государство-изгоя не удастся. «Пытаться повторить сценарий развала СССР, пытаться изолировать Россию сегодня было бы большой наивностью», — отметил политик.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что для разрешения украинского кризиса потребуется «экономически истощить» РФ. Он считает, что тогда Москва будет не в состоянии финансировать участие в конфликте с Киевом.