В Госдуме отреагировали на угрозу Мерца об «истощении» России

По мнению депутата, в европейских странах сейчас много заинтересованных в ослаблении России и мало тех, кто стремится к строительству с ней взаимовыгодных экономических отношений. Новиков выразил уверенность, что противостояние России и Украины было сконструировано именно с целью навредить российской экономике и запустить разрушительные процессы в стране.