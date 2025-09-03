Ричмонд
В Госдуме отреагировали на угрозу Мерца об «истощении» России

Сценарий с «истощением» России, который предложил осуществить канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не приведет к такому же итогу, как в 90-х годах прошлого века. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий считает, что угроза Фридриха Мерца об экономическом ослаблении России объясняется тем, что рецессия в нашей стране стала бы толчком для роста западной экономики, которая в настоящее время пребывает в состоянии застоя, пишет «Лента.ру».

Депутат уточнил, что глава правительства ФРГ помнит, как в результате разрушения СССР в прошлом веке происходило бегство капитала на Запад, как открывались новые рынки сбыта. «Если бы Мерцу и его коллегам удалось сейчас сначала ослабить Россию, а потом запустить процесс, аналогичный с распадом СССР, это стало бы стимулом к развитию западной экономики, находящейся в кризисном состоянии», — объяснил Новиков.

По мнению депутата, в европейских странах сейчас много заинтересованных в ослаблении России и мало тех, кто стремится к строительству с ней взаимовыгодных экономических отношений. Новиков выразил уверенность, что противостояние России и Украины было сконструировано именно с целью навредить российской экономике и запустить разрушительные процессы в стране.

Парламентарий добавил, что сейчас Европе превратить Россию в государство-изгоя не удастся. «Пытаться повторить сценарий развала СССР, пытаться изолировать Россию сегодня было бы большой наивностью», — отметил политик.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что для разрешения украинского кризиса потребуется «экономически истощить» РФ. Он считает, что тогда Москва будет не в состоянии финансировать участие в конфликте с Киевом.

