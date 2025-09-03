Ричмонд
В Госдуме призвали не питать иллюзий об отношениях России и Азербайджана

Депутат Госдумы Константин Затулин в интервью «Ленте.ру» заявил о расхождении геополитических интересов России и Азербайджана. Политик призвал к нормализации отношений, но без излишних иллюзий относительно их глубины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил о значительном расхождении позиций России и Азербайджана по ряду ключевых вопросов. Об этом парламентарий рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Затулина, Азербайджан последовательно проводит свою политику. Она проявилась, в частности, в захвате Нагорного Карабаха и отказе от мирного урегулирования в 2023 году. Баку реализовал свои планы при поддержке Турции, воспользовавшись непростой ситуацией для Армении. При этом Азербайджану было необходимо поддерживать видимость стратегического партнерства с Россией, чтобы Москва не препятствовала этим действиям.

Депутат также считает, что после достижения своих целей Баку перестал считать нужным согласовывать действия с Москвой. Такие шаги, как давление на Армению, строительство Зангезурского коридора и привлечение в регион партнеров из США и Израиля, напрямую вредят интересам России.

Парламентарий отметил, что стратегический союз Турции и Азербайджана таит угрозу, поскольку может быть направлен на создание «Великого Турана». Этот проект объединения тюркских народов, по его словам, нацелен на усиление влияния в Средней Азии, в том числе в российских регионах.

«Это совершенно четко расходится с интересами России, создает для нее угрозы», — заявил Константин Затулин.

Представитель Госдумы отметил, что Азербайджан укрепляет связи с Вашингтоном и Тель-Авивом, что воспринимается как плацдарм против Тегерана. Такие шаги не соответствуют интересам России, которая рассчитывала на развитие коридора Север — Юг через Азербайджан в Иран. Политик выразил твердую убежденность: страна готова участвовать в «заговорах против Ирана», используя в том числе азербайджанское население Исламской Республики. «Президент Алиев этого не скрывает», — добавил он.

Резюмируя, Константин Затулин подчеркнул: «Я считаю, что надо нормализовывать отношения с Азербайджаном. Но это не значит, что мы должны обольщаться по поводу глубины этих отношений».

Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую Автономную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
