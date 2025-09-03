В Госдуме призвали не питать иллюзий об отношениях России и Азербайджана

По словам Затулина, Азербайджан последовательно проводит свою политику. Она проявилась, в частности, в захвате Нагорного Карабаха и отказе от мирного урегулирования в 2023 году. Баку реализовал свои планы при поддержке Турции, воспользовавшись непростой ситуацией для Армении. При этом Азербайджану было необходимо поддерживать видимость стратегического партнерства с Россией, чтобы Москва не препятствовала этим действиям.