В Госдуме призвали не питать иллюзий об отношениях России и Азербайджана

По словам Затулина, Азербайджан последовательно проводит свою политику. Она проявилась, в частности, в захвате Нагорного Карабаха и отказе от мирного урегулирования в 2023 году. Баку реализовал свои планы при поддержке Турции, воспользовавшись непростой ситуацией для Армении. При этом Азербайджану было необходимо поддерживать видимость стратегического партнерства с Россией, чтобы Москва не препятствовала этим действиям.
Депутат также считает, что после достижения своих целей Баку перестал считать нужным согласовывать действия с Москвой. Такие шаги, как давление на Армению, строительство Зангезурского коридора и привлечение в регион партнеров из США и Израиля, напрямую вредят интересам России.
Парламентарий отметил, что стратегический союз Турции и Азербайджана таит угрозу, поскольку может быть направлен на создание «Великого Турана». Этот проект объединения тюркских народов, по его словам, нацелен на усиление влияния в Средней Азии, в том числе в российских регионах.
«Это совершенно четко расходится с интересами России, создает для нее угрозы», — заявил Константин Затулин.
Представитель Госдумы отметил, что Азербайджан укрепляет связи с Вашингтоном и Тель-Авивом, что воспринимается как плацдарм против Тегерана. Такие шаги не соответствуют интересам России, которая рассчитывала на развитие коридора Север — Юг через Азербайджан в Иран. Политик выразил твердую убежденность: страна готова участвовать в «заговорах против Ирана», используя в том числе азербайджанское население Исламской Республики. «Президент Алиев этого не скрывает», — добавил он.
Резюмируя, Константин Затулин подчеркнул: «Я считаю, что надо нормализовывать отношения с Азербайджаном. Но это не значит, что мы должны обольщаться по поводу глубины этих отношений».