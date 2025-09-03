Ричмонд
«Мертвые души» голосуют за ПАС: Если в Молдове все время падает рождаемость, откуда берутся все новые граждане в возрасте 18 лет и старше

Экономический эксперт Думитру Барбалат заметил странность: в ряде районов прирост избирателей бьёт все рекорды.

ЦИК опубликовала новые данные по числу избирателей, зарегистрированных в реестре на 1 сентября 2025 года — 3 299 396 человек.

Экономический эксперт Думитру Барбалат заметил странность: в ряде районов прирост избирателей бьёт все рекорды.

Яловены +11 641.

Кэлэраш +7 110.

Сынжерей +4 297.

Кантемир +3 772.

Леова +3 535.

Шолдэнешть +2 671.

Каушаны +2 542.

Кагул +2 155.

Совокупный «подарок демократии» — 37 723 новых избирателя. Это эквивалент одному среднему району страны.

Барбалат поясняет: ЦИК формирует реестр избирателей на базе данных реестра населения Агентства госуправления (АГУ). Согласно статье 13 закона № 467/2003 в этом реестре учитываются все жители, включая тех, кто временно находится за границей.

В то же время, по данным того же АГУ, с 2018 года рождаемость в Молдове снизилась на 21,2%.

И тут возникает закономерный вопрос: если детей рождается меньше, откуда тогда берутся все эти новые граждане в возрасте 18 лет и СТАРШЕ?

Ответ прост — из арифметики PAS и подконтрольного им ЦИК!

