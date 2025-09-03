Ричмонд
Санду поздравила военных с днем Национальной армии

Президент Молдовы в день Национальной армии вручила награды военнослужащим.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 3 сент — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду приняла сегодня участие в церемонии, посвященной 34-й годовщине создания Национальной армии. Глава государства поблагодарила военнослужащих за самоотверженность и профессионализм, проявленные в защите мира и обеспечении безопасности граждан, выразила благодарность их семьям и почтила тех, кто отдал свою жизнь за страну.

По словам Санду, мир в регионе не может сохраняться сам по себе, его нужно защищать изо дня в день, в том числе посредством боеспособной и современной армии.

«Чтобы мир был прочным, любой агрессор должен знать, что Республика Молдова не бессильна перед лицом угроз», — подчеркнула глава государства.

Она рассказала, что за последние годы Молдова с помощью друзей и партнеров смогла закупить новое оборудование и экипировку для модернизации Национальной армии.

«Но мы знаем, что путь на этом не заканчивается. Нам нужна эффективная противовоздушная оборона, надежная кибер- и энергетическая устойчивость, а также меры по защите критически важной инфраструктуры нашей страны», — отметила Санду.

Президент также упомянула о важности «инвестирования в людей», в тех, «кто носит военную форму, офицеров, солдат — тех, кто является щитом Республики Молдова».

«Я также хочу, чтобы вы знали, что мы полностью доверяем вам. Потому что мы знаем, что вы рядом с гражданами Республики Молдова в кризисных ситуациях. Перед лицом стихийных бедствий, непогоды или других вызовов вы, военные, всегда были на службе, когда гражданские структуры уже не справлялись», — сказала глава государства.

В ходе церемонии президент вручила девять государственных наград военнослужащим и вольнонаемным Министерства обороны «в знак признания профессионализма, проявленного при исполнении служебных обязанностей, за выдающиеся заслуги в поддержании высокой боевой готовности воинских частей и подразделений, а также за вклад в укрепление и развитие системы национальной обороны».

