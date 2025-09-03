Санду поздравила военных с днем Национальной армии

«Я также хочу, чтобы вы знали, что мы полностью доверяем вам. Потому что мы знаем, что вы рядом с гражданами Республики Молдова в кризисных ситуациях. Перед лицом стихийных бедствий, непогоды или других вызовов вы, военные, всегда были на службе, когда гражданские структуры уже не справлялись», — сказала глава государства.