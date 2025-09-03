Политолог назвал ключевой итог поездки Путина в Китай

Эксперт уточнил, что Россия и Китай подписали соглашение о прокладке газопровода «Сила Сибири-2», а также о наращивании поставок газа на 8 млрд кубометров в год. Он добавил, что соглашения по «Силе Сибири-2» нельзя считать контрактом на продажу ресурсов. «Меморандум еще не контракт, но, насколько можно предположить, содержит обязательства сторон заключить его в рамках определенных параметров и сроков», — объяснил Кашин «Ленте.ру».
Напомним, Москва и Пекин согласовали увеличение поставок газа в три раза. При этом доходы от ресурсного экспорта могут превысить $27 млрд в год. Пока стороны подписали только юридически обязывающий меморандум о стратегическом сотрудничестве. Полноценные поставки по трубопроводу планируют начать в 2031 году. В перспективе Россия станет основным поставщиком газа в Китай.
Агентство Bloomberg соглашение между Россией и Китаем назвало важным геополитическим сигналом Западу. Аналитики издания считают, что Пекин таким образом отреагировал на введение американским президентом Дональдом Трампом высоких тарифов на китайский импорт. Россия же нашла в Китае значимый рынок сбыта после того, как Европа сократила закупки ресурсов из РФ.