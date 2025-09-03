Политолог назвал ключевой итог поездки Путина в Китай

Эксперт уточнил, что Россия и Китай подписали соглашение о прокладке газопровода «Сила Сибири-2», а также о наращивании поставок газа на 8 млрд кубометров в год. Он добавил, что соглашения по «Силе Сибири-2» нельзя считать контрактом на продажу ресурсов. «Меморандум еще не контракт, но, насколько можно предположить, содержит обязательства сторон заключить его в рамках определенных параметров и сроков», — объяснил Кашин «Ленте.ру».