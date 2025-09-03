СМИ объяснили, почему Армения нуждается в партнерстве с РФ

Андрей Арешев, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, подчеркнул, что основная функция базы абсолютна очевидна из ее местоположения: она находится на западной окраине Гюмри, менее чем в 10 километрах от границы с Турцией, которая считается «заклятым врагом Армении». На его взгляд, российская база останется в Гюмри до тех пор, пока действует соглашение между Россией и Арменией.