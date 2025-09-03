СМИ объяснили, почему Армения нуждается в партнерстве с РФ

Эти вопросы, согласно статье, стали еще актуальнее после того, как Ереван и Баку при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в августе мирное соглашение после нескольких за последние 40 лет войн из-за Нагорно-Карабахского региона.
Ранее ряд армянских официальных лиц заявили о разрыве отношений с Россией в сфере безопасности, и первым шагом в этом направлении стала высылка российских пограничников, обеспечивавших безопасность в международном аэропорту Еревана с 1990-х годов.
Однако, по мнению Аль-Сурани, вопрос о закрытии военной базы в Гюмри остается спорным. Российский эксперт по внешней политике Дмитрий Бабич отмечает, что Армения столкнулась с внутренней нестабильностью и внешним давлением, и премьер-министру Николу Пашиняну приходится поддерживать баланс между различными державами, не предпринимая решительных шагов, которые могли бы спровоцировать какие-либо стороны, включая Россию.
Кроме того, он считает, что, пока Ереван пытается лавировать между Востоком и Западом, стремясь сохранить независимость в сложной геополитической ситуации, российская военная база остается ключевым компонентом системы безопасности Армении и символом стратегического партнерства с Россией.
Андрей Арешев, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, подчеркнул, что основная функция базы абсолютна очевидна из ее местоположения: она находится на западной окраине Гюмри, менее чем в 10 километрах от границы с Турцией, которая считается «заклятым врагом Армении». На его взгляд, российская база останется в Гюмри до тех пор, пока действует соглашение между Россией и Арменией.
Если же Армения решится на отказ от российского военного присутствия, это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Кремлем. И Ереван, понимая это, не желает накалять отношения с Москвой. Более того, со временем может возникнуть вопрос, нужна ли эта база самой России, предполагает эксперт.
Российская база, согласно статье, включает два военных гарнизона: в Гюмри и Ереване. Авиационное подразделение базируется в аэропорту Эребуни близ Еревана и насчитывает около 4000 человек личного состава. В состав вооружения входят зенитно-ракетные комплексы, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24 и другая военная техника, в том числе танки и БМП. Кроме того, база является частью объединенной системы ПВО СНГ и играет ключевую роль в обеспечении безопасности Армении, особенно на границе с Турцией.
Как напоминает Аль-Сурани, военная зависимость Армении от России имеет глубокие корни, восходящие к советским временам. Россия поставляла Армении большую часть военной техники, в том числе во время Первой и Второй карабахских войн, что усилило ее зависимость от российской военной поддержки, подчеркивает он.
Эта зависимость, как считает Аль-Сурани, сохранится и окажет влияние на международные отношения и военную стратегию Армении в будущем.