Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ объяснили, почему Армения нуждается в партнерстве с РФ

Недавние события в отношениях между Россией и Арменией поставили ряд вопросов о перспективах будущего взаимодействия двух стран в условиях, когда Армения стала местом пересечения интересов влиятельных и конфликтующих региональных и международных держав. Однако эксперты уверены, что Армения не сможет разорвать зависимость от своего крупного соседа, пишет Фахим Аль-Сурани в статье для Al Jazeera.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эти вопросы, согласно статье, стали еще актуальнее после того, как Ереван и Баку при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в августе мирное соглашение после нескольких за последние 40 лет войн из-за Нагорно-Карабахского региона.

В центре этого «геополитического шторма» оказалась судьба российской военной базы в Гюмри, втором по величине городе Армении и ключевом компоненте партнерства в сфере безопасности между Ереваном и Москвой.

Ранее ряд армянских официальных лиц заявили о разрыве отношений с Россией в сфере безопасности, и первым шагом в этом направлении стала высылка российских пограничников, обеспечивавших безопасность в международном аэропорту Еревана с 1990-х годов.

Однако, по мнению Аль-Сурани, вопрос о закрытии военной базы в Гюмри остается спорным. Российский эксперт по внешней политике Дмитрий Бабич отмечает, что Армения столкнулась с внутренней нестабильностью и внешним давлением, и премьер-министру Николу Пашиняну приходится поддерживать баланс между различными державами, не предпринимая решительных шагов, которые могли бы спровоцировать какие-либо стороны, включая Россию.

По его словам, неясно, приведет ли соглашение между Арменией и Азербайджаном к прочному миру или же сохраняющиеся споры разрушат хрупкий баланс. Поэтому руководство Армении не спешит требовать от России прекращения военного присутствия на своей территории.

Кроме того, он считает, что, пока Ереван пытается лавировать между Востоком и Западом, стремясь сохранить независимость в сложной геополитической ситуации, российская военная база остается ключевым компонентом системы безопасности Армении и символом стратегического партнерства с Россией.

Андрей Арешев, эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, подчеркнул, что основная функция базы абсолютна очевидна из ее местоположения: она находится на западной окраине Гюмри, менее чем в 10 километрах от границы с Турцией, которая считается «заклятым врагом Армении». На его взгляд, российская база останется в Гюмри до тех пор, пока действует соглашение между Россией и Арменией.

У Армении нет оснований ее выводить, поскольку российское присутствие поддерживает там баланс сил и интересов, добавил он.

Если же Армения решится на отказ от российского военного присутствия, это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Кремлем. И Ереван, понимая это, не желает накалять отношения с Москвой. Более того, со временем может возникнуть вопрос, нужна ли эта база самой России, предполагает эксперт.

Российская база, согласно статье, включает два военных гарнизона: в Гюмри и Ереване. Авиационное подразделение базируется в аэропорту Эребуни близ Еревана и насчитывает около 4000 человек личного состава. В состав вооружения входят зенитно-ракетные комплексы, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24 и другая военная техника, в том числе танки и БМП. Кроме того, база является частью объединенной системы ПВО СНГ и играет ключевую роль в обеспечении безопасности Армении, особенно на границе с Турцией.

Как напоминает Аль-Сурани, военная зависимость Армении от России имеет глубокие корни, восходящие к советским временам. Россия поставляла Армении большую часть военной техники, в том числе во время Первой и Второй карабахских войн, что усилило ее зависимость от российской военной поддержки, подчеркивает он.

Несмотря на усилия Еревана по диверсификации военных отношений, в том числе с Францией и Европейским союзом, Армения по-прежнему тесно связана с Россией благодаря обширным военным, экономическим и геополитическим связям.

Эта зависимость, как считает Аль-Сурани, сохранится и окажет влияние на международные отношения и военную стратегию Армении в будущем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше