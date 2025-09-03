Путин сообщил, что перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами»

Комментируя состояние отношений Москвы и Баку, Путин заметил, что «в отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, и есть проблемы». «Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места», — убежден Путин.