Путин: РФ готова поднять уровень переговоров с Украиной до действительно высокого

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российская сторона на переговорах с Украиной готова повысить уровень своих представителей «до действительно высокого».

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства сказал, что доволен работой своего помощника Владимира Мединского (сейчас он возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной).

«Если возникнет необходимость что-то сделать на повышение уровня, мы к этому готовы, но я бы не хотел конкретизировать и называть фамилии. Но мы готовы повысить до действительно высокого политического уровня», — сказал Владимир Путин.

18 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По итогу президент России предложил повысить уровень делегаций на переговорах. 27 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что руководители переговорных групп находятся в контакте, точный сроков назвать нельзя.

