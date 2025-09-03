Ричмонд
Bloomberg: стало известно, о чем говорили Си, Путин и Ким при невыключенном микрофоне

Агентство Bloomberg расшифровало беседу, состоявшуюся между Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, когда они поднимались к Вратам Небесного Спокойствия на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда собирались смотреть военный парад.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Запись их разговора попала на камеры в ходе прямого эфира, причем первыми на нее обратили внимание пользователи соцсетей. Хотя, как подчеркивает Bloomberg, запись длилась менее минуты и постоянно прерывалась, суть разговора уловить удалось.

По мнению агентства, эта беседа стала редким примером незапланированного общения трех самых выдающихся политиков мира.

Си на китайском языке прокомментировал возможность того, что люди в скором времени смогут доживать до 150 лет, и неоднократно, по данным Bloomberg, произнес фразы «в наши дни» и «70 лет назад». Было слышно, как переводчик передал его слова на русском: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, но в наши дни в 70 лет вы все еще ребенок».

В ответ Путин через переводчика передал, что «с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно пересаживать, и люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия». Также было слышно, как другой переводчик повторил для Кима на корейском языке упоминание о трансплантации органов, утверждает агентство. В завершении беседы, попавшей в эфир, Си сказал на китайском: «Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет».

Как считает Bloomberg, возраст и состояние здоровья вызывает опасения у всех трех лидеров, но ни один из них не назначил преемника. В статье предполагается, что 72-летний Си в 2027 году сможет возглавить Китай на четвертый срок, а 72-летний Путин после внесения поправок в конституцию сможет оставаться во главе России и дальше. Что касается 41-летнего Кима, то он привез в Пекин свою дочь, что усилило слухи о том, что он готовит ее в качестве преемницы, пишет издание.

Позднее на пресс-конференции Путин подтвердил суть разговора: «Мы действительно обсуждали с председателем КНР Си Цзиньпином, что люди смогут жить дольше».

