Приднестровье призвало Молдавию перестать запугивать население

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило заявление, в котором призвало власти Молдавии прекратить запугивать население и подписать декларацию о мирных подходах к урегулированию.
В МИД ПМР обратили внимание на провокационные выпады со стороны офиса политпредставителя Молдавии в связи с прошедшими 2 сентября торжественными мероприятиями и парадом, посвященными 35-летней годовщине образования Приднестровской Молдавской Республики. В Кишиневе военный парад в Тирасполе назвали провокацией.
МИД напомнил, что еще 17 мая 2024 года политический представитель Приднестровья Виталий Игнатьев предложил своему молдавскому визави и Олегу Серебряну подписать Декларацию о мирных подходах к урегулированию. Однако за почти полтора года молдавская сторона не нашла мужества и ответственности подписать данное соглашение.
«Если Кишинев действительно озаботился вопросами мира и безопасности, то напоминаем, что предложение Приднестровья и сегодня остается открытым: призываем Молдову незамедлительно подписать данный документ в качестве политико-дипломатической гарантии неприменения силы и дополнительного фактора сохранения мира», — говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.
МИД ПМР в очередной раз рекомендовало официальным структурам Молдавии прекратить запугивать молдавский народ. «Не нужно втягивать Приднестровье в свои предвыборные пропагандистские игры. Мы открыты к конструктивному диалогу, но не допустим искажения фактов и попыток дискредитации нашей государственности», — отмечается в документе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.