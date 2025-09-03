Приднестровье призвало Молдавию перестать запугивать население

МИД напомнил, что еще 17 мая 2024 года политический представитель Приднестровья Виталий Игнатьев предложил своему молдавскому визави и Олегу Серебряну подписать Декларацию о мирных подходах к урегулированию. Однако за почти полтора года молдавская сторона не нашла мужества и ответственности подписать данное соглашение.