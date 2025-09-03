Ричмонд
Пресс-конференция Владимира Путина в Пекине. Главные заявления

Президент РФ Владимир Путин завершил свой четырехдневный визит в Китай пресс-конференцией в Пекине, в ходе которой подвел итоги поездки и высказался по актуальным вопросам международной повестки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава российского государства находился в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках поездки Путин посетил два города: Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, и Пекин. В китайской столице президент присутствовал на параде по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также на торжественном приеме.

На заключительной пресс-конференции Владимир Путин подвел итоги поездки и прокомментировал ряд актуальных вопросов международной повестки.

О визите в Китай и достигнутых договоренностях

Длительный визит в Китай позволил многократно встретиться с Си Цзиньпином в неформальной обстановке и обсудить самые важные темы.

Результаты визита в Китай и саммита ШОС весьма позитивные.

Инициатива Си Цзиньпина о глобальном управлении важная и своевременная.

Ведущие экономики ЕС впадают в рецессию.

Потребности на энергоресурсы в мире растут, в том числе в Китае.

Договоренности по «Силе Сибири — 2» взаимовыгодны, здесь нет никакой благотворительности.

Договоренность не была приурочена к визиту в Китай, это результат долгих переговоров.

Соглашением по «Силе Сибири — 2» все удовлетворены и все довольны.

Трубопроводные поставки газа из России в Китай смогут достичь 100 млрд кубометров.

О переговорном процессе по Украине

Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной.

Владимир Зеленский, если хочет встретиться, может приехать в Москву.

Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится.

Владимир Путин
президент РФ

Президент РФ отметил, что доволен работой Мединского на переговорах с Украиной.

Работа группы Мединского на переговорах является примером сдержанности и профессионального подхода.

Путин считает, что не может оценивать работу Уиткоффа как спецпосланника президента США.

При этом переговоры с Трампом на Аляске показали, что Уиткофф достоверно передает позиции РФ и США.

Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его позиция и позиция Трампа по Украине.

«Партия войны», желающая воевать «до последнего украинца», все время нападает на «партию мира».

О ходе наступления ВС РФ

Путин уверен, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта на Украине.

Путин видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию, но РФ готова и решить поставленные задачи военным путем.

Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году намерилась воевать, пока «вы нам голову не отвернете, либо мы вам».

Все группировки ВС РФ на всех направлениях успешно наступают.

Наступление в СВО идет разным темпом, противник пытается «затыкать дыры».

ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные операции и пытаются удержать рубежи, но ВС РФ расслабляться нельзя.

Резервов у ВСУ становится все меньше, укомплектованность подразделений ВСУ находится у критической черты.

