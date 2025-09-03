Пресс-конференция Владимира Путина в Пекине. Главные заявления

Глава российского государства находился в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках поездки Путин посетил два города: Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, и Пекин. В китайской столице президент присутствовал на параде по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также на торжественном приеме.