В Украине отказались от встречи Путина и Зеленского в Москве

На своей странице в социальной сети X Сибига написал, что подобные предложения «заведомо неприемлемые». «Прямо сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России для прекращения войны: Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и (Зеленский. — Прим. БЕЛТА) готов к такой встрече в любой момент», — заявил глава МИД Украины.