Путин завершил официальный визит в Китай

Российский лидер Владимир Путин завершил официальный четырехдневный визит в КНР, сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Источник: Аргументы и факты

«Владимир Путин завершил официальный визит в Китай», — говорится в сообщении.

В Кремле рассказали, что в аэропорту Шоуду в Пекине президента РФ провожают глава МИД Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Сообщается, что из пекинского аэропорта Путин вылетит во Владивосток.

Напомним, Путин находился в Китае с официальным визитом с 31 августа по 3 сентября. Глава РФ принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, побывал на памятных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.

