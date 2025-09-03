«Владимир Путин завершил официальный визит в Китай», — говорится в сообщении.
В Кремле рассказали, что в аэропорту Шоуду в Пекине президента РФ провожают глава МИД Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов.
Сообщается, что из пекинского аэропорта Путин вылетит во Владивосток.
Напомним, Путин находился в Китае с официальным визитом с 31 августа по 3 сентября. Глава РФ принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, побывал на памятных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.