Трамп рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным

«Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что США ранее «приняли очень решительные меры» в контексте урегулирования на Украине.