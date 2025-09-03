Ричмонд
Трамп рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным и определиться с дальнейшими шагами, касающимися РФ и Украины.

Источник: Reuters

Американский лидер заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

«Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме. Он выразил уверенность в том, что США ранее «приняли очень решительные меры» в контексте урегулирования на Украине.

«Я буду говорить с ним [Путиным] в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит», — добавил американский лидер. «Я хочу, чтобы все это прекратилось», — подчеркнул он, говоря об украинском конфликте. «Я думаю, что решение будет хорошим», — заверил Трамп.

«Мы прекратили предоставлять деньги [Украине]. Мы направляем вооружения [другим странам] НАТО, они в полной мере платят», — добавил американский лидер. Говоря о поддержке Вашингтоном Киева, он подчеркнул: «[46-й президент США Джо] Байден так глупо потратил $350 млрд. Это одна из причин того, что все это началось». Трамп назвал действия Байдена «важной причиной начала» конфликта.

Как заявил 27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно политико-дипломатическими средствами». «Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины», — добавил он.

