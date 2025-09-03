Ричмонд
Трамп: США будут готовы в случае желания Польши увеличить там свой воинский контингент

Американский лидер отметил, что военные США будут и далее находиться в Польше. «Если что, мы направим еще больше военных, если они (власти Польши. — Прим. БЕЛТА) этого захотят. Они давно хотели большего присутствия США», — сказал Трамп.

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтонская администрация будет готова увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует ТАСС.

Американский лидер отметил, что военные США будут и далее находиться в Польше. «Если что, мы направим еще больше военных, если они (власти Польши. — Прим. БЕЛТА) этого захотят. Они давно хотели большего присутствия США», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

«Они останутся в Польше. Мы очень близки с Польшей», — отметил президент США, говоря об американских военных.

По его словам, Соединенные Штаты рассматривают вариант сокращения своего военного присутствия за рубежом, но не в Польше.

Помимо этого, Трамп отверг утверждения о том, что он не предпринимает никаких действий для влияния на Россию в контексте урегулирования украинского конфликта. «Откуда вы знаете, что нет никаких действий?» — ответил он на реплику журналиста о том, что США не принимают мер против России. Американский лидер в качестве примера привел «введение вторичных санкций в отношении Индии». По его мнению, это «стоило сотни миллиардов долларов России». «Вы называете это отсутствием действий? А я еще не приступил ко второй фазе или к третьей. Но когда вы говорите, что не было предпринято действий, думаю, вам нужно искать новую работу», — подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным и определиться с дальнейшими шагами, касающимися РФ и Украины.

«Мы прекратили предоставлять деньги Украине. Мы направляем вооружения НАТО, они в полной мере платят», — добавил американский лидер. Говоря о поддержке Вашингтоном Киева, Трамп подчеркнул: «Байден так глупо потратил $350 млрд. Это одна из причин того, что все это началось». Трамп назвал действия Байдена важной причиной начала конфликта. -0-

