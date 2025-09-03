Трамп: США будут готовы в случае желания Польши увеличить там свой воинский контингент

Помимо этого, Трамп отверг утверждения о том, что он не предпринимает никаких действий для влияния на Россию в контексте урегулирования украинского конфликта. «Откуда вы знаете, что нет никаких действий?» — ответил он на реплику журналиста о том, что США не принимают мер против России. Американский лидер в качестве примера привел «введение вторичных санкций в отношении Индии». По его мнению, это «стоило сотни миллиардов долларов России». «Вы называете это отсутствием действий? А я еще не приступил ко второй фазе или к третьей. Но когда вы говорите, что не было предпринято действий, думаю, вам нужно искать новую работу», — подчеркнул Трамп.