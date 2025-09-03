AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон, другие европейские лидеры, а также Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец, информирует ТАСС.