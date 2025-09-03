AFP: европейские лидеры и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон, другие европейские лидеры, а также Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец, информирует ТАСС.
По информации агентства, начало разговора намечено на 14.00 (15.00 по минскому времени) после встречи «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.
Планируется, что на встрече будут обсуждаться «гарантии безопасности Киеву».-0-
