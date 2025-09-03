Ричмонд
Трамп рассчитывает в ближайшие дни созвониться с Путиным

Президент США заявил, что планирует определиться с дальнейшими шагами, касающимися РФ и Украины.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы наметить будущие действия в отношении России и Украины.

Об этом Трамп сообщил журналистам в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

«Я буду говорить с ним очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем. Я буду говорить с ним в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит», — заявил глава США.

Накануне Трамп сообщил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

