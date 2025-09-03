Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп назвал хорошими нынешние отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном, а в ближайшее время станет ясно, насколько они хороши.
«Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймем, насколько они хорошие», — сказал президент США.
Трамп также назвал прошедший в Пекине военный парад «прекрасной церемонией».
Отметим, президент США, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет находившимся там Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, добавив что они якобы готовят заговор против США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявил, что Россия, Китай и Северная Корея не готовят никаких заговоров против США.
Ранее Путин отметил, что во время президентства Трампа США начали прислушиваться к позиции России.