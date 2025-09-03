Навроцкий: Польша стремится увеличить военные расходы до 5% ВВП

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша пытается довести уровень расходов на оборону до 5% ВВП. Об этом заявил журналистам президент республики Кароль Навроцкий в Овальном кабинете Белого дома перед переговорами с американским лидером Дональдом Трампом, информирует ТАСС.
«Мы выделяем 4,7% ВВП. Вероятно, мы единственный член НАТО, который находится на этом уровне. Мы не останавливаемся на этом, и как президент Польши я хочу заявить: мы хотим достичь уровня расходов на оборону в 5% ВВП», — сказал Навроцкий. Трансляцию его короткого интервью журналистам вел телеканал TVP Info.
Комментируя заявление Трампа об отсутствии планов по сокращению американского военного контингента в Польше, Навроцкий отметил, что их присутствие укрепляет безопасность страны и посылает мощный сигнал России.
По данным польских властей, страна в 2026 году планирует выделить на военные расходы около 200 млрд злотых ($54,5 млрд), или 4,8% ВВП. В Польше присутствует примерно 10 тыс. американских военных. -0-