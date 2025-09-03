Ричмонд
Завершился визит в Беларусь парламентской делегации Узбекистана

В рамках визита в Витебске состоялся III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, по итогам которого были подписаны контракты на Br261 млн.

3 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Завершился визит в Республику Беларусь парламентской делегации Республики Узбекистан во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. В рамках визита в Витебске состоялся III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, по итогам которого были подписаны контракты на Br261 млн. -0-

«Результаты впечатляющие». Кочанова об итогах III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума Промышленность, образование, туризм. Каковы перспективные сферы сотрудничества Беларуси и Узбекистана Беларусь и Узбекистан создадут совместную внешнеторговую компанию.

Фото Александра Хитрова.