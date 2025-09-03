Трамп сообщил, что наблюдал за военным парадом в Китае

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что смотрел военный парад в КНР. Об этом он заявил в ходе всей пресс-конференции.
Глава Белого дома отметил, что мероприятие в Киев оказалось красивым и «очень-очень впечатляющим».
«Но я понял причину, по которой они это сделали. По всей видимости, они надеялись, что я смотрю — и я действительно смотрел», — рассказал Трамп.
Американский лидер также подчеркнул, что находится в хороших отношениях с главами государств, которые посетили парад в Пекине.
Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против Соединённых Штатов.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше