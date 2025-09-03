Ричмонд
Трамп сообщил, что наблюдал за военным парадом в Китае

Американскому президенту понравился парад в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что смотрел военный парад в КНР. Об этом он заявил в ходе всей пресс-конференции.

Глава Белого дома отметил, что мероприятие в Киев оказалось красивым и «очень-очень впечатляющим».

«Но я понял причину, по которой они это сделали. По всей видимости, они надеялись, что я смотрю — и я действительно смотрел», — рассказал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что находится в хороших отношениях с главами государств, которые посетили парад в Пекине.

Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против Соединённых Штатов.

