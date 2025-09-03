Трамп: У США есть запасные варианты урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, встречаясь с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме 3 сентября, снова высказался про конфликт на Украине. Он заявил, что у Вашингтона есть запасные варианты на случай, если процесс мирных переговоров будет идти слишком медленно, по мнению американцев.
«В нашем плане есть фаза два и фаза три на случай, если темпы переговоров меня разочаруют», — заявил Трамп.
При этом американский президент выдал очередной размытый дедлайн по разговору с президентом России Владимиром Путиным — «одна или две недели». Якобы, после беседы с российским лидером Трамп решит, доволен он переговорным процессом, или же нет.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп отказался от политики ультиматумов в адрес России в контексте украинской проблемы.