Трамп: У США есть запасные варианты урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, встречаясь с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме 3 сентября, снова высказался про конфликт на Украине. Он заявил, что у Вашингтона есть запасные варианты на случай, если процесс мирных переговоров будет идти слишком медленно, по мнению американцев.