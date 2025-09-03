Трамп заявил, что Китай недооценил роль США в борьбе с фашизмом

«Мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы. Я был очень удивлен речью председателя (КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпина, он мой друг, но я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи», — сказал он на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.