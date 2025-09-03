Ричмонд
Трамп заявил, что Китай недооценил роль США в борьбе с фашизмом

Американский президент прокомментировал речь Си Цзиньпина на торжествах в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на торжественных мероприятиях в Китае в честь 80-й годовщины Победы над Японией и окончания Второй мировой войны вклад США в борьбу с фашизмом был оценен недостаточно высоко.

«Мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы. Я был очень удивлен речью председателя (КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпина, он мой друг, но я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи», — сказал он на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Трамп заявил, что с американской стороны было оказано «очень много» помощи Китаю, в котором сегодня «говорят о свободе».

Напомним, Си Цзиньпин в ходе выступления на военном параде в Пекине не упомянул американцев, но выразил благодарность всем государствам за вклад в победу во Второй мировой войне.

Старший научный сотрудник школы международных исследований имени С. Раджаратнама Дрю Томпсон заявил, что парад в Китае продемонстрировал США и Европе, что им пора задуматься, надо ли бросать вызов основным национальным интересам страны.

