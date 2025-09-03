Ричмонд
Белый дом уточнил, что Трамп имел в виду планы звонка Зеленскому, а не Путину

Ранее Дональд Трамп несколько раз прокомментировал развитие событий вокруг Украины, отвечая на вопросы репортеров в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома.

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское правительство уточнило, что глава администрации США Дональд Трамп имел в виду планы телефонного звонка Владимиру Зеленскому, а не президенту России Владимиру Путину, когда комментировал в беседе с журналистами ситуацию вокруг Украины. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщили информационные агентства Reuters и Agence France-Presse, представитель Белого дома пояснил немногим позднее прессе, что американский лидер имел в виду Зеленского. Ожидается, что эта телефонная беседа состоится 4 сентября.

Ранее Дональд Трамп несколько раз прокомментировал развитие событий вокруг Украины, отвечая на вопросы репортеров в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома. -0-

