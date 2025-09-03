В ООН выразили обеспокоенность напряженностью между США и Венесуэлой

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН выражает обеспокоенность усилением напряженности между США и Венесуэлой и указывает на важность поиска мирного разрешения разногласий. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя удар Соединенных Штатов по судну у берегов Боливарианской Республики, информирует ТАСС.
«Мы видели объявление президента США и видео (удара. — Прим. БЕЛТА). Могу сказать, что мы в целом крайне обеспокоены усилением напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Важно добиваться деэскалации и найти мирное разрешение разногласий в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — отметил Дюжаррик.
При этом он не стал давать оценку правомерности удара Соединенных Штатов по судну.
По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 2 сентября был нанесен «смертоносный удар» по судну, которое вышло из Венесуэлы и якобы управлялось «наркотеррористической организацией».-0-