В ООН выразили обеспокоенность напряженностью между США и Венесуэлой

«Мы видели объявление президента США и видео (удара. — Прим. БЕЛТА). Могу сказать, что мы в целом крайне обеспокоены усилением напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Важно добиваться деэскалации и найти мирное разрешение разногласий в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — отметил Дюжаррик.