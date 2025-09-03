Ташкент попросил МИД РФ принять меры против мужчины за оскорбление иностранца

Министерство иностранных дел Узбекистана направило ноту в МИД России из-за инцидента, в котором русскоязычный мужчина якобы оскорбил гражданина соседней республики. О ситуации сообщил пресс-секретарь дипведомства Узбекистана Ахрор Бурханов.
«В частности, ведется разбирательство по поводу ситуации, ставшей причиной широких обсуждений в конце августа. В этой связи была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер», — заявил представитель узбекского МИД.
Также Бурханов отметил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой своего государства, где бы они ни находились. В случаях, если где-либо нарушаются права и свободы сограждан, — Ташкент просит их обращаться в посольства и консульства. Что актуально для граждан любого государства — в случае проблем все имеют право на помощь и защиту со стороны страны, чьими гражданами они являются.
Ранее KP.RU сообщил, что российский МИД в 2022 году выдавал подобную ноту протеста временной поверенной в делах Латвии из-за давления, оказываемого на въезжающих в республику граждан России.