Ташкент попросил МИД РФ принять меры против мужчины за оскорбление иностранца

Также Бурханов отметил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой своего государства, где бы они ни находились. В случаях, если где-либо нарушаются права и свободы сограждан, — Ташкент просит их обращаться в посольства и консульства. Что актуально для граждан любого государства — в случае проблем все имеют право на помощь и защиту со стороны страны, чьими гражданами они являются.