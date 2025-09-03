Путин провел 17 встреч с иностранными лидерами во время рабочего визита в Китай

Президент России Владимир Путин провел 17 встреч с иностранными лидерами во время своего визита в Китай, а также в рамках прошедшего в стране саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Отмечается, что Путин также принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны.
На полях ШОС у президента России состоялись несколько двусторонних встреч. Среди них — контакты с главами Турции, Ирана, Таджикистана и других стран. Также Путин пообщался с премьер-министрами Индии, Армении, Вьетнама и Непала.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин подвел итоги своего многодневного визита в Китай. По словам главы государства, результаты поездки можно назвать позитивными и нацеленными на будущее развитие ШОС и стран-участников объединения.